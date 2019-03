Atlético-MG vence o Botafogo e garante vaga na Libertadores

Foi com a cara do Atlético. Poderia ser mais fácil, a equipe teve chances de marcar, mas não conseguiu e deixou a situação muito tensa. Mas no fim, com um placar magro, apenas 1 a 0, o Galo venceu o Botafogo, e garantiu sua vaga na Copa Libertadores em 2019.

A equipe que mais ficou na sexta colocação neste torneio, garantiu justamente a última vaga na Libertadores na próxima temporada. O Galo chegou aos 59 pontos. O duelo no Rio de Janeiro também era movimentado e o Atlético-PR conseguiu um bom resultado, chegando a 57 tentos. A equipe paranaense pode chegar ao torneio pela Copa Sul-Americana.

A vitória atleticana foi construída no primeiro tempo, com gol de Cazares aproveitando cruzamento de Emerson. O Galo ainda teve chances, mas não conseguiu. Na etapa complementar, o Botafogo ficou próximo de empatar, mas não conseguiu.

A equipe mineira entra de férias agora e volta as atividades no dia 3 de janeiro, na Cidade do Galo.

Primeiro tempo

Aos 3 minutos o Galo chegou com bastante perigo. Após cobrança de escanteio, o Botafogo se salvou duas vezes em cima da linha.

O confronto, no entanto, ficou bastante travado no meio campo. Isso porque o Botafogo não chegava com qualidade e o Galo tinha problemas para na saída de jogo, não conseguindo fazer a situação de jogo de forma organizada.

Aos 17 o Galo inaugurou o marcador. Em ótima jogada pela direita, do lateral-direito Emerson, o cruzamento na linha de fundo encontrou Cazares, na área, para mandar para o fundo das redes.

Após o gol, o Botafogo tentou buscar mais o jogo, mas não tinha qualidade suficiente para entrar trocando passes, e abusava dos cruzamentos na área. O Galo tinha mais tranquilidade, afinal de contas, o resultado já era favorável.

Aos 24 minutos no Independência, a torcida fez festa por um acontecimento no Rio de Janeiro. O Flamengo marcou com Rodopho, tento que atrapalha o Atlético-PR.

Aos 31 o Galo voltou a chegar com perigo. Em jogada na esquerda, Chará cruzou para Ricardo Oliveira e a bola saiu pela linha de fundo.

O Atlético-MG passou a jogar nos contra-ataques. O Botafogo, sem nada a perder, buscou o ataque querendo o empate. O Galo passou a apostar nos contra-ataques. A melhor chance nesta situação ocorreu aos 48: em cruzamento de Luan, Chará aproveitou a chance na área, mas mandou pra fora.

Segundo tempo

A etapa complementar voltou mais lenta. O Galo tinha dificuldades para criar, e chegava menos. Isso era explicado, em alguns momentos, pela ausência de homens no ataque.

A partida passou a ficar perigosa para o Galo. A equipe demostrava uma ansiedade – até certo ponto desnecessária – e o Atlético-PR virou o jogo no Rio de Janeiro. Ou seja: a vitória era de grande necessidade.

O técnico Levir Culpi tirou Elias e colocou José Welison na equipe. O objetivo era deixar a equipe mais confiável defensivamente, algo que não aconteceu. O Galo corria riscos e não conseguia agredir mais.

O Atlético passou a ser duramente ameaçado após os 30 minutos e o Botafogo teve claras chances de empatar. A principal nos últimos minutos e a bola saiu após tirar tinta da trave.

Fonte:Gazeta Esportiva

