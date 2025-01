Atriz de Eu, a Patroa e as crianças comemora fim do castigo

A cena em que claire fica de castigo viralizou nas redes sociais no fim de 2024. | (Reprodução/Redes sociais)

Jennifer Freeman comemora o fim do castigo de Claire em ‘Eu, a Patroa e as Crianças’. Fãs reagem nas redes sociais. Confira!

Algumas séries de fora do Brasil ganharam o coração dos brasileiros, gerando memória afetiva e uma relação carinhosa com os atores e personagens. Uma das preferidas dos telespectadores recebeu bastante atenção nas redes sociais devido a uma cena curiosa.

Jennifer Freeman colocou um ponto final em uma das punições mais longas da TV. A atriz, que interpretou Claire Kyle na sitcom americana “Eu, a Patroa e as Crianças”, comemorou nesta quarta-feira (1º) o fim do castigo imposto por seu pai na série.

Em uma das cenas mais lembradas pelos fãs da série, Michael Kyle (Damon Wayans) condenou a filha a ficar de castigo até 1º de janeiro de 2025 como punição por um encontro clandestino com o namorado Tony. A data, que parecia distante na época, exibida em 2005, finalmente chegou. Com isso, os internautas não perderam a oportunidade de celebrar junto com a atriz.

Campanha nas redes sociais

A expectativa pela libertação de Claire tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Diversos fãs iniciaram uma campanha pedindo para que Jennifer se manifestasse sobre o fim do castigo. A atriz, atenta às reações dos fãs, não decepcionou e comemorou a data com uma série de fotos e uma mensagem especial para os brasileiros.

“Já é 1º de janeiro de 2025 e eu estou finalmente livre! Feliz Ano Novo! Amo Vocês 🇧🇷”, escreveu a atriz em suas redes sociais.

Reações dos fãs

A publicação de Jennifer gerou diversas reações dos fãs, que celebraram a liberdade de Claire após tantos anos. Influenciadores e internautas de todo o Brasil entraram na brincadeira, relembrando momentos icônicos da série e parabenizando a atriz pela conquista.

“Liberdade!”, escreveu o influencer Casimiro. “Aeeee, agora já pode ter seu encontro com o Tony”, disse outra seguigora. “Aproveita a liberdade para viver tudo o que não viveu, Claire!”, comentou um terceiro chamando a atriz pelo nome da personagem.

Veja a publicação:

