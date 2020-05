Publicação:N° 081/2020 – AUTO ELETRICA IRMÃOS CHAVES – EIRELI

A empresa AUTO ELETRICA IRMÃOS CHAVES – EIRELI, com CNPJ:19.679.826/0001-57, localizada na Rua Medianeira s/n , Rui Pires de Lima, na cidade de Novo Progresso-PA, torna púbico que REQUEREU junto à SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) em 07/05/2020, com protocolo n° 640/2020, para sua atividade Serviços de Manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.

