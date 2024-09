Publicação Nº201/2024 – MIGUEL DA CRUZ BOIKO

O sr. MIGUEL DA CRUZ BOIKO, proprietário da FAZENDA AGROMIL, com o CPF n° 621.383.591-15, localizada na RODOVIA BR 163, SENTIDO CUIABÁ-SANTARÉM, KM 916, M/E, VICINAL DO COCO GELADO, KM 10, NOVO PROGRESSO/PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NOVO PROGRESSO a LAR (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL) com PROTOCOLO n° 1026/2024.

