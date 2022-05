Auxílio Brasil: Bolsonaro sanciona valor mínimo permanente de R$ 400

(Foto:Reproduçã0) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou, nesta quarta-feira (18/5), a medida provisória que torna permanente o valor mínimo de R$ 400 para o Auxílio Brasil, benefício pago a famílias de baixa renda que substituiu o Bolsa Família. O governo não informou se houve vetos à proposta. (As informações são do Metrópoles).

O chefe do Executivo federal editou a MP em dezembro do ano passado, mas o texto ainda precisava do aval do Congresso Nacional para se tornar lei. Como os parlamentares alteraram o texto original enviado pelo governo, a proposta precisou voltar ao Palácio do Planalto.

Criado em dezembro, a implementação do benefício social dependia da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que permitiu a renegociação do pagamento de precatórios.

A postergação da quitação dos débitos da União abriu margem fiscal para a execução do Auxílio Brasil. No entanto, a promulgação da PEC dos Precatórios só ocorreu no fim do ano passado, atrasando os planos do Executivo federal e postergando a votação da MP para o início deste ano.

Jornal Folha do Progresso em 19/05/2022/10:02:36

