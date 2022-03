Avamec disponibiliza especializações lato sensu gratuitas para professores

On-line e autoinstrucionais, as formações já estão disponíveis

Para qualificar professores na preparação dos estudantes para o mundo do trabalho e para as mudanças que o novo ensino médio traz, a Universidade Federal do Piauí (UFPI), em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, está oferecendo formações latu senso gratuitas e on-line que certificarão os docentes e outros profissionais de todo o país.

Interessados podem escolher dentre as opções disponíveis que possuem 360 horas de formação. Totalmente gratuitas e autoinstrucionais, elas podem ser acessadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem ─ Avamec e foram preparadas com o objetivo de oferecer subsídio aos profissionais do magistério diante do novo modelo de ensino médio.

Com exemplos práticos de interdisciplinaridade, as cinco formações possuem 180 horas cada uma. Elas abrangem as quatro áreas do conhecimento (Linguagens e Suas Tecnologias; Matemática e Suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias) e também o Mundo do Trabalho.

Para o diretor de Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação, Renato de Oliveira Brito, as formações enfatizam o desenvolvimento de competências, algo priorizado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). “Iremos qualificar os docentes dentro do princípio da educação integral, para que auxiliem os estudantes na criação de soluções diante da complexidade do mundo”.

A pró-reitora de pós-graduação da UFPI, Regilda Saraiva, afirma que é muito relevante certificar os docentes do ensino médio com a especialização lato sensu. “Esses professores são formadores de futuros docentes, técnicos, pesquisadores e outros profissionais que contribuirão para o desenvolvimento do país”.

Veja abaixo as formações disponíveis:

Especialização em Ciências da Natureza, suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho:

https://forms.gle/qYjNGR4Z4XwdC3aG6

Especialização em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o Mundo do Trabalho:

https://forms.gle/ax3Wxnxk5MZWygbH7

Especialização em Linguagens, suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho:

https://forms.gle/ysfwPtSBpBpVWQ8k7

Especialização em Matemática, suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho:

https://forms.gle/PJGCPCTj4jkdwp4w6

