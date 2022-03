Enfermeira que se mudou para Belém e recebia sem trabalhar na Prefeitura de Itaituba pede licença após denúncia de vereador

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O blog do Jota Parente entrou em contato com o secretário de governo, Israel Santos, que respondeu que o assunto não chegou oficialmente ao gabinete do prefeito Valmir Clímaco.

(Foto:Reprodução) – O vereador Delegado Conrado informou que a enfermeira Clara Valfredo, suspeita de receber R$ 4 mil de salário sem prestar serviço na Prefeitura Municipal de Itaituba, segundo denúncia feita pelo parlamentar, terça-feira(15), em plenário, pediu seu afastamento do cargo e teria deixado de constar da folha de pagamento a partir deste mês. (As informações são de Jota Parente).

