Avião cai em parque de trailers residenciais na Flórida e deixa vários mortos

Número exato de vítimas ainda não foi divulgado.

Várias pessoas morreram, segundo os bombeiros, na queda de um avião de pequeno porte em um parque de trailers residenciais na cidade de Clearwater, no estado da Flórida, Estados Unidos, na noite de quinta-feira (2). Ainda não há confirmação do número exado de vítimas.

De acordo com a imprensa norte-americana, a aeronave saiu do Aeroporto Regional de Vero Beach, a 250 km de Clearwater, uma hora antes da queda. Pouco antes do acidente, o piloto teria enviado um pedido de socorro por meio de um rádio, relatando uma falha no motor.Várias residências foram atingidas. A queda causou também um incêndio, controlado pelos bombeiros.

“Uma casa móvel não resiste muito, então a aeronave praticamente a demoliu. O fogo consumiu o resto”, declarou Scott Ehlers, chefe dos bombeiros de Clearwater.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/18:44:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...