Avião com destino à Novo Progresso é preso com U$ 1 milhão de Dolar em São Félix do Xingu

Piloto é preso em avião com quase U$ 1 milhão em dolar(Foto:Folha do Bico)

Por volta de meio-dia deste sábado (21), a Superintendência Regional do Alto Xingu recebeu a denúncia de que uma aeronave que estava na cabeceira da pista do aeroporto municipal de São Félix do Xingu estaria transportando drogas ilícitas. Imediatamente, a equipe de policiais civis de São Félix se deslocou ao local para averiguar a situação.

Na cabeceira da pista estava a aeronave prefixo PT-IHS. No banco do piloto a polícia encontrou um homem que se identificou como Rafael Silveira Dias. Ele informou que havia decolado de Paragominas (no sudeste) com destino a Novo Progresso (município do sudoeste paraense), levando apenas um passageiro, o qual fugiu ao notar a presença dos policiais.

Dentro da aeronave, após vistoria realizada com apoio da equipe de policiais civis de Tucumã, foram encontrados um revólver calibre .38, dois galões contendo, cada um, 50 litros de combustível para avião, além de U$ 978 mil acondicionados em uma maleta. Ele foi autuado em flagrante.

Equipes da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor) e da Coordenaria de Operações e Recursos Especiais (Core) estão saindo de Belém com destino a São Félix do Xingu para reforçar as investigações, que prosseguem para identificar o passageiro que fugiu e o proprietário da aeronave.

“Recebemos a denúncia de manhã cedo, que se tratava de tráfico de drogas, e acabamos fazendo a maior apreensão de dinheiro em dólar. São quase um milhão de dólares apreendidos. As equipes da Decor e Core assumirão as investigações”, informou o delegado-geral de Polícia Civil, Alberto Teixeira. (Cristiani Souza)

Por:Folha do Progresso com informções e foto Folha do Bico em 21 de março de 2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...