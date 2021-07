PRF apreende 169 comprimidos de anfetaminas em posse de caminhoneiros no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma série de fiscalizações nos municípios de Castanhal, Santa Maria do Pará, Cachoeira do Piriá e Dom Eliseu, no período de 09 a 11/07, que resultaram na apreensão de 169 (cento e sessenta e nove) unidades de comprimidos de anfetaminas em posse de caminhoneiros .

