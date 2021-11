Marília Mendonça é resgatada após avião em que a cantora estava cair em MG, diz assessoria

(Foto: Reprodução / Instagram) – Um avião bimotor com a cantora Marília Mendonça caiu, na tarde desta sexta-feira (05), em Serra da Piedade, Minas Gerais. As primeiras informações são de que a cantora e mais dois integrantes da banda estavam no avião.

Assessoria da cantora diz que ela está bem e foi resgatada após avião cair com ela e mais quatro pessoas em Minas Gerais.

Marília Mendonça e mais quatro pessoas foram resgatadas após um avião em que elas estavam cair perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5), segundo a assessoria de imprensa da cantora. A assessoria informou que todos estão bem.

A assessoria afirmou que no avião estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. A assessoria não sabia informar imediatamente se eles foram levados para o hospital, mas disse que eles estão bem.

A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

A cantora estava indo para um show em Caratinga. Antes de embarcar fez um vídeo em que aparece entrando no avião e publicou no Twitter.

Esta notícia está sendo atualizada.

Matéria em atualização

Por: Redação com informações G1 em 5 de Novembro de 2021 às 16:34

