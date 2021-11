Paraense é morto durante operação policial contra grande assalto a banco

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, no total foram 26 suspeitos mortos (Foto:Divulgação/PCMG)

O paraense Welington dos Santos Silva, de 31 anos, natural de Parauapebas, sudeste do Estado, foi um dos 25 mortos identificados, na noite da última quinta-feira (4), em um confronto com policiais em dois sítios de Varginha (MG), que ocorreu no domingo (31). As informações são do Correio Carajás.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, no total foram 26 suspeitos mortos, mas os agentes conseguiram identificar somente 25. O grupo de bandidos planejava roubar cerca de R$ 65 milhões em um centro de distribuição de valores do Banco do Brasil.

Para executar o crime, eles usariam a modalidade novo cangaço, e contariam com fuzis e explosivos para desamarrar a segurança. As instituições financeiras seriam roubadas e os moradores reféns feitos de refém dos suspeitos.

Durante a operação, nenhum policial ficou ferido. Welington dos Santos Silva foi o único paraense morto. Todos os corpos já foram liberados pelo Instituto Médico Legal para sepultamento pelos familiares.

Confira a lista dos suspeitos identificados:

Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG);

Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 35 anos, Uberlândia (MG);

Darlan Luiz dos Santos Brelaz, 41 anos, Goiânia (GO);

Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO);

Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF);

Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG);

Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA);

Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO);

Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG);

Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG);

Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG);

Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);

Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG);

José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA);

José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG);

Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP);

Luiz André Felisbino, 44 anos, Ipameri (GO);

Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM);

Pietro Henrique Silva da Fonseca, 20 anos, Uberlândia (MG);

Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG);

Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG);

Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);

Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG);

Welington dos Santos Silva, 31 anos, Parauapebas (PA);

Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).

