Avião desaparecido: bombeiros dizem que moradores escutaram estrondo

Avião monomotor do modelo Piper Arrow está desaparecido no Paraná (Foto:Raphael Brescia/Flickr).

O Corpo de Bombeiros do Litoral do Paraná concedeu, nesta terça-feira (4), uma coletiva de imprensa para dar detalhes sobre as buscas por um avião de pequeno porte que desapareceu na segunda-feira (3) na Serra do Mar do estado.

O avião decolou em Umuarama às 07h50 e tinha como destino a cidade de Paranaguá. A previsão era de que ele pousasse no local por volta das 12h24, mas o sinal com os centros de controle foi perdido aproximadamente às 12h15.

O major Fabrício Frazatto dos Santos, comandante da corporação, classificou a área do acidente como um “ambiente extremamente dificultoso” e com uma “área de difícil acesso”, o que está complicando as investigações do sumiço no local.

Ele destacou ainda que, assim que as primeiras equipes chegaram à região, foram feitos contatos com moradores locais, e os mesmos informaram que escutaram um estrondo em um horário parecido com o da perda de sinal da aeronave do modelo Piper Arrow.

“Começamos a questionar moradores a respeito de informações que pudessem alimentar a nossa busca. Alguns moradores relataram terem ouvido um estrondo não característico daquele ambiente, que pode ser de uma colisão de um objeto grande, como uma possível aeronave”, disse Santos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) está comandando as buscas, que conta com um total de cinco aeronaves empenhadas em encontrar tanto o monomotor como o piloto e os dois passageiros que estão a bordo dele.

Além dos veículos da FAB, auxiliam nas buscas aeronaves da Casa Militar do Governo do Paraná e do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar paranaense.

Pessoas a bordo da aeronave

Informações divulgadas pelo governo do Paraná dão conta de que dois servidores da Casa Civil estão no avião do modelo Piper Arrow : Felipe Furquim, de 35 anos, e Heitor Guilherme Genowei Junior, de 42 anos. Já o piloto da aeronave foi identificado como Jonas Borges Julião, de 37 anos.

