VÍDEO: PF explode ponte usada por invasores da Terra Indígena Apyterewa, no Pará

PF explode ponte clandestina usada por invasores de terra indígena no Pará. — Foto: Reprodução / TV Globo

Objetivo é evitar volta de invasores à região, após ações de desintrusão de exploradores ilegais na área de proteção.

Uma operação destruiu uma ponte clandestina usada por invasores e exploradores ilegais da Terra Indígena Apyterewa em São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará.

A ação nesta sexta-feira (26) foi um pedido da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), executada com apoio de agentes da Polícia Federal e Força Nacional.

Explosivistas da Polícia Federal detonaram a ponte em duas etapas: uma explosão na quinta-feira (25) e outra nesta sexta.

A estrutura tinha 61 metros de comprimento e 4,6 metros de largura, sustentada por oito pilares de concreto.

Segundo a PF, a ponte, na região do paredão, é conhecida como “Bucha do Natanael” e servia como principal acesso à TI Apyterewa.

Segundo a Funai, o objetivo é evitar a volta dos invasores à região, ainda como parte da operação de desintrusão de duas Terras Indígenas no Pará, que estão entre as mais desmatadas no Brasil: a Apyterewa, do povo Parakanã, e a Trincheira Bacajá, dos povos Kayapó e Xikrin. A retirada de invasores iniciou em outubro de 2023 e as ações foram marcadas por tensão.

A desintrusão foi uma determinação do ministro Luís Roberto Barroso. Desde outubro, foram retirados gados, estruturas de fazenda foram inutilizadas e pistas de pouso foram destruídas.

De acordo com o Centro de Monitoramento Remoto da Funai, a região da TI Apyterewa foi a área de floresta amazônica mais desmatada entre os anos de 2019 e 2022. As disputas territoriais vinham desde a década de 1980, quando os primeiros invasores da terra indígena se instalaram, segundo a PF.

O povo Parakanã, que ocupa 22 aldeias pela Terra Indígena, convivia com barulho das serras usadas para o desmatamento, com rejeitos de mineração no Rio Xingu e com a circulação de caminhões transportando toras de madeira, além da exploração de gado, feitos de maneira ilegal.

Fonte: G1PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/04/2024/11:12:11

