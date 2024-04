Prefeitura se recusa a abrir estrada para Cabaré e dono toma atitude inusitada; VÍDEO

(Foto: Reprodução)- A proposta atraiu imediatamente a atenção de dois operadores de máquinas, que se ofereceram como voluntários para realizar os reparos necessários.

O proprietário de um estabelecimento noturno em Palmitos, Santa Catarina, encontrou uma solução criativa para lidar com a baixa clientela causada pelas más condições da estrada de acesso ao seu negócio. Em resposta às críticas sobre a falta de contribuição fiscal de seu comércio para o município, ele lançou uma iniciativa única: um “open bar” para aqueles que ajudassem a consertar a estrada.

A proposta atraiu imediatamente a atenção de dois operadores de máquinas, que se ofereceram como voluntários para realizar os reparos necessários. Um vídeo do momento, no qual o proprietário elogia os trabalhadores enquanto mulheres vestindo lingerie acompanham a ação, rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

No vídeo, o dono do estabelecimento demonstra seu apoio aos operadores, declarando: “Pediu, está na mão. Esse é o tipo de homem que respeitamos”, enquanto os trabalhadores conduzem as máquinas.

A cena peculiar registrada no vídeo logo se disseminou pelas redes sociais, gerando uma variedade de comentários. Um usuário chegou a descrever os operadores como “anjos”, enquanto outro sugeriu que o proprietário do estabelecimento poderia considerar uma candidatura nas próximas eleições, ressaltando sua habilidade em “prometer e cumprir”.

VÍDEO:

https://twitter.com/i/status/1784222897021526349

