Avião faz pouso forçado em aeroporto de Guarantã do Norte

Consta no Consultas ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), que o avião foi fabricado em 1973 e pode transportar no máximo cinco passageiros. Está com a operação negada para táxi aéreo, Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido até novembro e a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) vencerá em fevereiro de 2020.

(Foto:Divulgação)-Um bimotor Beech Aircraft, modelo E55 fez um pouso forçado, há pouco, no aeroporto de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). A aeronave chegou a sair da pista, mas ainda não foi confirmado quantas pessoas estavam a bordo e se alguém ficou ferido.

