Governador anuncia vacinação para idosos com mais de 80 anos em Novo Progresso e no Oeste do Pará

(Foto: Jader Paes / Ag. Pará) – Mais de 11 mil doses de vacinas serão enviadas para imunizar esse segmento prioritário nas regiões do Baixo Amazonas, Tapajós e Calha Norte

O Governo do Pará vai enviar nesta terça-feira (2) à região Oeste 11.503 doses de vacinas contra a Covid-19, para imunizar idosos acima de 80 anos, moradores de municípios do Baixo Amazonas, Tapajós e Calha Norte. A informação foi divulgada pelo governador Helder Barbalho, por meio de suas redes sociais, na noite desta terça-feira (1º).

“Isto compõe a nossa estratégia de garantir gradativamente aos públicos-alvo e preferenciais a vacinação para proteger e salvar a vida da nossa população”, ressaltou o chefe do Executivo estadual. As vacinas, da CoronaVac/SinoVac e Oxford/AstraZeneca chegarão a Santarém, e em seguida serão distribuídas aos demais municípios da região.

Idosos dos municípios de Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa e Trairão serão beneficiados com as doses.

Com a imunização desse grupo prioritário, o objetivo é criar uma barreira imunológica na região, especialmente entre as faixas etárias com maior risco de contágio e morte, já que Santarém registrou dois casos da mutação do novo coronavírus, denominada P1

Por Bruno Magno (CPH)

