Instituições interessadas em bens que serão doados pela Justiça devem requerer lotes até 7 de junho

Os bens móveis são resultantes de apreensões e foram encaminhados à Justiça para doação.

Instituições governamentais, não governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIPs, programas ou projetos sociais devidamente cadastrados na Central de Medidas e Penas Alternativas (Cempa) da comarca de Santarém, no oeste do Pará, têm até 7 de junho para manifestar interesse nos lotes de bens móveis que serão doados pela Justiça.

Os interessados deverão encaminhar manifestação para a comissão, a ser entregue na secretaria da Central de Medidas e Penas Alternativas, vinculada à Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, situada na Avenida Mendonça Furtado, s/n, bairro Liberdade, em horário regular de funcionamento forense, das 08h às 14h, de segunda a sexta-feira.

O edital que trata do desfazimento de bens móveis foi assinado pela juíza Juliana Fernandes Neves, da Vara de Execuções Penais, na terça-feira (28).

De acordo com o edital, se houver mais de uma instituição interessada no mesmo lote de material, o atendimento será feito de acordo com a ordem de chegada dos pedidos.

Os bens estão disponíveis em lotes indivisíveis, relacionados no anexo II do edital. São 20 lotes no total e entre outros objetos eles constam de: Aparelhos de som, DVDs, ferramentas, motosserras, televisores, rádios portáteis, impressoras, balanças, bolsas, bombas d’água, bicicletas, tubos de conexão, malas, bolsas, caixas amplificadoras, monitores, CPUs, capacetes, acessórios para banheiros, cadeiras de criança, saca com roupas, saca com cadernos, cortador de papel.

