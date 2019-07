Avião que transportava cadáver para Itaituba cai no Amazonas

Segundo o portal G1 Amazonas, o avião de pequeno porte que transportava um cadáver para Itaituba caiu na manhã desta quinta-feira (25) em uma área de mata no município de Autazes, a 112 quilômetros de Manaus.(Foto:Reprodução)

Duas pessoas ficaram feridas após a queda do avião, o piloto e uma passageira. O acidente foi confirmado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

O avião modelo Baron B-58 partiu do aeroclube de Manaus e seguiu com destino ao município de Itaituba. Entretanto, nas proximidades da comunidade do Novo Céu, em Autazes, a aeronave sofreu uma pane e houve um pouso forçado.

Ainda segundo a reportagem, o avião transportava o corpo de um homem que morreu em um acidente de helicóptero que ocorreu em Novo Aripuanã, no mês de Maio.

Informações, ainda não confirmadas, dão conta de que o corpo seria de Daniel Oliveira Silva, que morreu no acidente de helicóptero em Novo Aripuanã no dia 10 de maio deste ano. O Giro tentou contato com a família da vítima mas não obteve êxito.

