Preso acusado de furtar 20 vacas avaliadas em R$ 50 mil próximo de Colíder no MT

A Polícia Civil confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que o acusado foi preso na Comunidade Santa Luzia, na região de Colíder (157 quilômetros de Sinop), ontem à noite. Ele é um dos suspeitos de invadir uma propriedade rural, localizada na comunidade Santa Barbara a cerca de 40 quilômetros da cidade, no último sábado e furtar 20 vacas da raça angus todas inseminadas. Não foi confirmado se os animais já foram recuperados.

Anteriormente, o zootecnista e proprietário das vacas, Diego Vieira Canova disse, ao Só Notícias, que elas estão avaliadas em ao menos R$ 50 mil. “Os criminosos cortaram o cadeado, entram com caminhão, colocaram as vacas na mangueira e carregaram. Não precisaram nem de cavalo para tocar as vacas. Estavam a pé. No dia do crime, não havia ninguém na propriedade. A ação durou menos de 45 minutos. Os vizinhos perceberam a movimentação durante à noite”, afirmou, Canova.

Ainda de acordo com o zootecnista, a sensação é de impunidade. “É um absurdo esse tipo de situação. Lutamos para comprar esse lote de animais. Comprei 150 e levaram essas 20. Isso gera uma frustração muito grande de saber que alguém entrou lá e furtou algo comprado com muito trabalho”.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil para tentar prender mais envolvidos com o crime.

