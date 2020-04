Avião vindo de Manaus com 115 passageiros é proibido de pousar no Pará

(Foto:Reprodução G1)- Avião da Azul foi impedido de pousar e Santarém e seguiu para Altamira. Medida da Justiça proibiu que passageiros desembarcassem e aeronave teve que voltar para Manaus.

Voo que saiu de Manaus é impedido de pousar no Pará

Um avião da companhia Azul que decolou do aeroporto de Manaus com 115 passageiros foi impedido de pousar no aeroporto de Santarém, no oeste do estado, por uma determinação da Justiça. Após desvio, a aeronave pousou em Altamira, e depois retornou para Manaus.

Ao chegar a Santarém, a aeronave foi desviada para o aeroporto de Altamira. Em caráter de urgência, o Ministério Público do Pará moveu uma ação Civil Pública, que foi acatada pela Justiça, vetando o desembarque em Altamira, como medida de segurança sanitária de prevenção à pandemia do novo coronavírus. O avião pousou em Altamira por volta das 16h30. Nenhum passageiro saiu da aeronave.

Representantes da Polícia Federal e Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) acompanharam a situação. Equipes da Polícia Militar isolaram o acesso ao aeroporto. Depois de cerca de duas horas de espera, o avião retornou para Manaus.

Por G1 PA — Belém

24/04/2020 20h27

