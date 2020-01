Vestuário, eletrônicos e brinquedos foram os itens que apresentaram o maior número de apreensões ocorridas no estado.

Receita apreende mais de R$ 8,6 milhões em mercadorias no Pará — Foto: Divulgação/ Receita Federal

A Receita Federal divulgou o balanço de arrecadação em apreensões de mercadores irregulares no ano de 2019. No Pará, o órgão apreendeu mais de R$ 8,6 milhões, quase 50% a mais do que foi arrecadado em 2018, R$ 4,5 milhões. No Brasil, o valor apreendida é superior a R$ 3,2 bilhões.

Segundo a Receita, do total de mercadorias apreendidas, o três itens que lideram a lista de bens apreendidos no estado estão vestuário, R$ 771 mil, eletroeletrônicos, R$ 499 mil, e brinquedos, R$ 369 mil. No Brasil, as mercadorias que lideraram a lista de bens apreendidos foram cigarros, 35,67%, eletrônicos, 11,42%, vestuário, 7,02% e brinquedos, 4,71%.

Em 2019, o órgão realizou quase cinco mil operações de vigilância e repressão aduaneira. No ano anterior, a Receita realizou 3.347 operações.

Por:G1 PA

