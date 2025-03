Babá procura ‘monstros’ para criança e encontra homem debaixo da cama

Foto: Reprodução | O incidente ocorreu em 24 de março, em uma residência nos arredores da cidade de Great Bend, no Kansas, e nesta quarta-feira, compartilhado pela polícia local, no Facebook.

Uma babá decidiu decidiu tranquilizar uma criança que estava tomando conta, no Kansas, Estados Unidos, e foi verificar se havia monstros debaixo da cama. No entanto, a mulher acabou levando um grande susto ao dar de cara com um homem escondido no local.

O incidente ocorreu em 24 de março, em uma residência nos arredores da cidade de Great Bend, e nesta quarta-feira o caso foi compartilhado pela polícia local, no Facebook.

“Uma criança reclamou que havia um ‘monstro’ debaixo da sua cama. Quando a vítima tentou mostrar ao menor que não havia nada lá debaixo, ficou cara a cara com um suspeito que estava ali escondido”, pode ler-se no comunicado.

As autoridades acrescentaram que “houve uma discussão” entre a babá e o suspeito “e a criança acabou sendo derrubada no confronto”. A polícia foi chamada ao local, mas “o suspeito fugiu da cena antes que as autoridades chegassem”.

O suspeito foi identificado como Martin Villalobos Jr., de 27 anos, que já teria vivido na propriedade onde estava escondido, mas, atualmente, havia uma ordem de proteção contra abuso emitida contra o homem que teria, por sua vez, de ficar longe da residência.

O suspeito acabou sendo localizado na manhã do dia seguinte e, após uma pequena perseguição, foi detido.

Villalobos foi acusado de sequestro agravado, roubo agravado, agressão agravada, perigo para uma criança, obstrução criminosa de uma autoridade policial e violação de uma ordem de proteção contra abuso. Está, até ao momento, preso sob fiança de cerca de 2,6 milhões reais.

