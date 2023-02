Após encontro entre Biden e Lula, EUA deve anunciar recursos para o Fundo Amazônia

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, recebe Lula na Casa Branca nesta sexta-feira (Foto:Kevin Lamarque / Reuters).

Os dois presidentes se reúnem nesta sexta-feira, na Casa Branca

Os presidentes Luiz Inácio Lula das Silva (PT) e Joe Biden, dos Estados Unidos, terão um encontro nesta sexta-feira (10), no Salão Oval da Casa Branca.

Após a conversa, o governo norte-americano deve anunciar sua intenção de injetar recursos no Fundo Amazônia, de acordo com o comunicado conjunto que era negociado entre os dois países na noite de quinta-feira (9).

O texto afirma que a defesa do meio ambiente e os investimentos em energia sustentável são os principais eixos do relançamento das relações entre Brasil e EUA, após anos de esfriamento durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Principal iniciativa de arrecadação de recursos para conservação e combate ao desmatamento na floresta, o Fundo Amazônia é bancado pela Noruega e pela Alemanha, e, em menor parte, pela Petrobras, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).

Porém, as negociações para envio de recursos de outros países não avançavam desde a gestão Ricardo Salles no Meio Ambiente, porque havia a avaliação de que o Brasil não dava sinais de comprometimento nessa temática.

No final de janeiro deste ano, já no governo Lula, a Alemanha anunciou o repasse de mais de 200 milhões de euros para ações ambientais na Amazônia; de acordo com o anúncio, 35 milhões de euros serão destinados ao Fundo Amazônia;

Comunicado conjunto

Diplomatas informaram que a iniciativa de um comunicado conjunto entre EUA e Brasil teria partido de autoridades do governo americano.

No texto, os dois governo também condenam o extremismo político, firmam o apoio americano à expansão do Conselho de Segurança da ONU e citam a Guerra da Ucrânia, sem uma condenação direta à Rússia. (As informações são da Folha de São Paulo).

Jornal Folha do Progresso em 10/02/2023/10:40:12

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...