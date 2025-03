Baidu apresenta novo modelo de Inteligência Artificial para rivalizar com DeepSeek

Foto: Kjpargeter/ Freepik | O Ernie X1 irá entregar a mesma performance do DeepSeek R1 por um preço mais acessível e versátil

A Baidu, gigante chinesa de buscas, agora aposta em um novo modelo de inteligência artificial focado em raciocínio. O modelo Ernie X1 busca ser equivalente aos melhores chatbots do mundo por um baixo custo de desenvolvimento, e irá atuar nos diálogos do dia a dia, cálculos complexos e dedução lógica. A ação é uma tentativa da multinacional de recuperar espaço frente a concorrentes como a DeepSeek.

A empresa também atualizou o seu principal modelo de fundação para o Ernie 4.5 e disponibilizou todas as camadas de serviço, incluindo o modelo X1, para os usuários do chatbot, antecipando o lançamento. Com sede em Pequim, a Baidu foi a primeira empresa do setor de tecnologia chinês a lançar um chatbot inspirado no ChatGPT da OpenAI, mas modelos rivais da ByteDance e da Moonshot AI rapidamente ganharam mais popularidade. Modelos de código aberto, como Qwen da Alibaba e DeepSeek, também ganharam maior reconhecimento na comunidade global de desenvolvedores.

Aumento nos lucros

Os modelos de IA Ernie estarão abertos ao público a partir de 30 junho, uma mudança estratégica depois do crescimento exponencial da DeepSeek. O modelo R1 também foi integrado ao mecanismo de busca, principal fonte de receita da empresa.

O crescimento expressivo da IA generativa foi visto nos resultados da Baidu, com um salto de 26% dos ganhos de computação em nuvem no quarto semestre. A atividade é impulsionada por serviços para desenvolvedores em busca de poder computacional, mas foi ofuscada pela fraqueza das vendas de publicidade, já que a China passa por um momento de desaceleração econômica.

No mês passado, a Baidu concluiu a aquisição da plataforma de streaming YY Live, da Joyy, por US$ 2,1 bilhões (o equivalente a mais de R$ 11,9 bilhões). O negócio liberou cerca de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 9 bilhões) que a empresa havia depositado em contas de garantia, valor que pretende investir em infraestrutura de IA e computação em nuvem.

