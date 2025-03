Avião cai no mar com passageiros após decolagem em Honduras

Resgate após avião cair em Honduras. (Imagem: Polícia Nacional de Honduras)

Aeronave levava 15 passageiros e dois tripulantes; resgate está em andamento.

Pelo menos sete pessoas morreram após um avião cair no mar, logo após a decolagem, em Honduras, na noite de segunda-feira (17/03). A aeronave partiu do aeroporto internacional Juan Manuel Galvéz, localizado na ilha de Roatán, quando perdeu o controle e caiu na água.A bordo estavam dois pilotos e 15 passageiros. O acidente ocorreu às 18h18, horário local (21h18, horário de Brasília), conforme informou a Agência Hondurenha de Aeronáutica Civil (Ahac).

De acordo com imagens divulgadas pela Polícia Nacional de Honduras, dezenas de oficiais conseguiram resgatar sobreviventes e os conduziram até as ambulâncias.

O avião, um modelo Jetstream 32 com matrícula HR-AYR, era operado pela companhia Lanhsa, e tinha como destino a cidade de La Ceiba. A Ahac anunciou que a investigação sobre as causas do acidente já foi iniciada.

