Baleia salta e afunda barco com pescadores nos Estados Unidos

Foto: Reprodução | Homens precisaram ser resgatados por jovens que filmaram o ocorrido.

Durante um passeio de pesca, dois irmãos conseguiram gravar o momento em que uma baleia pula e colide contra um barco pesqueiro nesta terça-feira (24), no porto de Portsmouth, na costa do New Hampshire, nos Estados Unidos.

Colin e Wyatt Yager pescavam quando perceberam a presença da baleia e decidiram preparar os celulares para um evento salto do animal. No entanto, os irmãos foram surpreendidos pelo o que aconteceu logo depois de começarem a gravar. As imagens mostram quando a baleia ergue o corpo em direção a um barco, que com o peso do animal, vira e afunda com ao menos um pescador presente.

“Eu estava com minha vara de pescar bem aqui, o telefone na mão, e vi a coisa subir. Tive a sorte de estar olhando na direção certa”, disse Colin, conforme relatado pela afiliada da ABC, WMUR. “Eu a vi subindo e pensei: ‘Ah, não, ela vai bater no barco!’ e então ela começou a virar”, disse Wyatt Yager.

Apesar do susto, os irmãos auxiliaram os dois pescadores que caíram na água quando a embarcação virou. Ao menos um deles estava com colete salva-vidas no momento, de acordo com a mídia britânica.

“Quando me virei, a cabeça da baleia já estava pousando no motor. Então, quando vi aquilo, de repente, olhei para baixo e o barco estava subindo, a popa estava afundando na água”, disse o pescador Greg Paquette ao The Sun.

An angry whale has attacked a small boat in Portsmouth of New Hampshire, US 🇺🇸 (23.07.2024) Video: Timothy cornell

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/5PtRhXGJN6 — Disaster News (@Top_Disaster) July 23, 2024

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2024/14:25:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...