(Foto:Reprodução/TV Liberal- Caso ocorreu no domingo (17). Não há informações sobre vítimas.

Balsa naufraga em frente à área de marina, em Belém

Uma balsa naufragou nas proximidades da Marina Iate Clube, no bairro do Jurunas, em Belém, no domingo (17). As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (18), pela Marinha do Brasil.

Segundo a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), não há informações sobre vítimas. A balsa é de propriedade da empresa de navegações Arapari

Ainda de acordo com a Marinha, a empresa Arapari enviou uma embarcação para sinalizar a área e auxiliar na reflutuação da embarcação. Uma equipe da CPAOR foi enviada ao local para auxiliar na segurança da navegação. A empresa foi notificada e será instaurado um inquérito para averiguar as possíveis causas do acidente.

Por G1 PA — Belém -18/01/2021 15h53 Atualizado há 6 horas

