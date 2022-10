Polícia Federal apura suposto crime eleitoral cometido por vereador durante votação do primeiro turno, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Federal vai intensificar as ações ostensivas e de inteligência para combater crimes eleitorais durante o segundo turno das Eleições 2022, especialmente contra boca de urna e compra de votos. (Com informações da PF).

Além dos mandados de busca, houve a quebra do sigilo dos dados dos telefones utilizados pelos envolvidos para identificação dos responsáveis pela criação, gerência e arregimentação de eleitores pelas redes sociais em grupos de WhatsApp para divulgação de propaganda ilegal no dia da eleição.

Foram apreendidos aparelhos eletrônicos no gabinete e na casa de um vereador de Ananindeua. Ele seria o administrador de grupo de WhatsApp criado para arregimentar pessoas que teriam distribuído propaganda ilegal no primeiro turno da eleição, dia 2 de outubro.

You May Also Like