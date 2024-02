Caçadores são presos em flagrante com armas e animais mortos

As nove pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Militar, após denúncia anônima.

Um bando composto por nove caçadores fortemente armados foi preso em flagrante durante uma ação policial. As prisões ocorreram na noite de sábado (11), em uma área rural no município de Santana do Araguaia, sul do Pará. Os policiais militares receberam denúncia anônima informando que um grupo de homens armados estaria circulando na região e que foram ouvidos vários tiros característicos de armas de fogo.

Uma equipe policial se deslocou até a localidade e localizou os suspeitos nas proximidades de um igarapé. Os policiais montaram o cerco aos suspeitos, sendo que alguns deles ainda tentaram jogar as armas na mata, no intuito de encobrir o ilícito, porém acabaram presos.

Em posse dos acusados, os policiais apreenderam duas espingardas calibre 36; duas calibre 28; cinco calibre 20; dezenas de cartuchos intactos, além de várias armas brancas, como facas e facões. Os nove acusados estavam em duas caminhonetes.

Nos veículos os policiais encontraram carcaças de animais silvestres abatidos armazenados em caixas de isopor, sendo dois jacus e cerca de 100 kg de veado mateiro e javaporco.

Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, juntamente com os armamentos ilícitos, os dois veículos, as munições e os animais silvestres abatidos. Segundo os policiais, foi necessário o uso de algemas para conter os acusados, que se encontram detidos à disposição da justiça.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2024/11:50:16

