Banco da Amazônia já liberou R$ 58 milhões do FNO Emergencial

Recursos dessa linha de financiamento auxiliam empresas da região Norte a minimizar os efeitos da Covid-19

Até quarta-feira, 20, o Banco da Amazônia (Basa) já liberou, por meio do FNO Emergencial, cerca de R$ 58 milhões, apoiando aproximadamente mil empresas instaladas na região Norte. No total, incluindo todas as linhas de financiamentos operadas pela empresa, o Basa já contratou, em 2020, R$ 3 bilhões em toda a Amazônia Legal.

O FNO Emergencial é uma linha recém-criada que se destina a pessoas jurídicas, preferencialmente microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas (MPE) que se encontram em dificuldades neste momento de pandemia da Covid-19.

“O apoio aos empreendimentos em um momento desafiador, aos que precisam de capital de giro, reforça nossa missão de desenvolver uma Amazônia sustentável com crédito e soluções eficazes. Essas são medidas elaboradas pela Instituição para conter os impactos econômicos causados pela pandemia a diversas empresas e setores da economia”, explica Valdecir Tose, presidente do Banco da Amazônia.

Linha de crédito especial, o FNO Emergencial é destinado a setores do comércio, serviço e indústria, servindo para a recuperação ou preservação das atividades produtivas da região, atendendo os municípios em estado de calamidade pública decretada na área de atuação do FNO. As empresas que fazem uso desse financiamento só começam a pagar em janeiro de 2021 e contam com uma taxa diferenciada de apenas 0,21% ao mês.

Para facilitar a vida das empresas interessadas no crédito do FNO Emergencial e que ainda não são clientes, o Basa lançou um novo aplicativo para abertura de conta corrente e cadastro, o app Sua Conta BASA, inicialmente disponível na loja da Google Play. Por meio desse aplicativo, a empresa pode abrir sua conta, enviar toda a documentação necessária e, na sequência, já pode solicitar o seu crédito do FNO Emergencial. Para maiores informações, acesse bancoamazonia.com.br.

Jornal Folha do Progresso rede integrada com informações do Banco da Amazônia

