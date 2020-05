Justiça determina ‘lockdown’ em Altamira, no PA

Medida deve bloquear atividades não essenciais e restringir circulação de pessoas para combater a transmissão do novo coronavírus.

A Justiça do Pará determinou isolamento total em Altamira, sudoeste do Pará, medida chamada ‘lockdown’ que prevê bloqueio das atividades não essenciais e restrição de circulação de pessoas, para combater a transmissão do novo coronavírus. A prefeitura disse que ainda não foi notificada e que ainda não vai se manifestar.

A decisão determina isolamento rigoroso durante 11 dias, a pedido das Defensorias Públicas do Estado, da União e do Ministério Público Federal (MPF). A medida deve ser adotada em até 48 horas, por determinação judicial.

O município, segundo a ação, é o único da região sudoeste que dispõe de leitos com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender pacientes com sintomas da Covid-19.

Nesta segunda, dois respiradores chegaram ao Hospital Regional da Transamazônica, que também atende a outros oito municípios, além de Altamira.

De acordo com ação, as cidades do 10ª Centro Regional de Saúde somam 869 casos confirmados e 34 óbitos de Covid-19. São elas: Altamira, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Anapú, Porto de Moz, Vitória do Xingu, Medicilândia, Uruará e Pacajá.

Uma carta assinada por dezenas de médicos pedia medidas urgentes no município de Altamira devido ao avanço da Covid-19 na região.

Decreto

O decreto da Justiça proíbe circulação de pessoas em todo o território do município de Altamira, com exceção para atendimento médico, para compra de alimentos ou medicamentos e/ou insumos, mediante apresentação de lista ou nota de compras ou prescrição médica.

Também estão liberados trabalhadores de atividades essenciais comprovadas com a apresentação de identidade funcional ou outro documento, além de casos expressamente previstos nos decretos municipais e estadual.

Os estabelecimentos autorizados a funcionar, que desempenhem serviço ou atividade essencial, são obrigados a observar e limitar a entrada de pessoas um membro por grupo familiar, respeitando a lotação máxima de 50% da capacidade, inclusive na área de estacionamento e a distância mínima de um metro entre as pessoas, com uso obrigatório de máscara.

O decreto decide, ainda, que cabe à Prefeitura Municipal de Altamira a publicidade da letalidade do novo coronavírus, alertando para o colapso do sistema de saúde, em razão do descumprimento das regras de distanciamento social.

A Justiça também determina que o poder público municipal deve fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das medidas do ‘lockdown’, promovendo a responsabilização administrativa, civil e penal das pessoas e dos estabelecimentos que não seguirem as normas sanitárias.

25/05/2020 21h24

