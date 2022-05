Bandidos arrombam Núcleo de Justiça, furtam computador, documentos e deixam bilhete: ‘Não vai sobrar nenhum’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações da polícia, os criminosos arrombaram a sede do núcleo e entraram por um balancim.

Bandidos arrombaram e furtaram documentos e um computador do Núcleo Regional de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania de Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na terça-feira (17). A polícia investiga o caso.

You May Also Like