Mulher espera homem sair do motel e “vira onça” em Belém;Vídeo

“Tá que eu pagava esse mico”, comentou um internauta sobre a cena bizarra. “Parece mais o Jove”, brincou o outro. “Mas quando que me prestava a isso, mano. Mandava era se lascar e seguia meu rumo, se fosse marido as coisas dele estariam na porta de casa!”, disse outra.

O vídeo que foi compartilhado nas redes sociais gerou muitos comentários. E até foi feita a associação com a personagem Maria Marruá, interpretada por Juliana Paes no remake de pantanal, que se transforma em onça.

Em Val-de-Cans, uma mulher teria descoberto a traição do marido. Ela então foi até a porta do motel, se agachou, como se fosse uma onça, e gritou para o marido abrir a porta.

Supostamente a mulher teria flagrado o marido no motel com outra.

