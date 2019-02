Bandidos invadem sede da Seduc e fogem com arma de vigilante

Fachada do prédio da Seduc (Reprodução/Google)

Caso foi por volta de 9h desta terça-feira (12), na avenida Augusto Montenegro

Bandidos invadiram a sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), no bairro Parque Guajará, e roubaram a arma de um vigilante. O caso foi por volta de 9h desta terça-feira (12).

Segundo a Polícia Militar, os bandidos chegaram no prédio na avenida Augusto Montenegro em um carro vermelho, modelo Fiat Uno. O carro foi achado alguns minutos depois, abandonado. Após uma busca da numeração da placa no sistema, foi constatado que a chapa era clonada, sendo que o carro estava com registro de roubo.

O viglilante que foi roubado teria saído do prédio da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) em direção do prédio da Seduc quando foi abordado pelos bandidos. Um revólver calibre 38 e um colete balístico foram levados. Após a ação criminosa, o dono do carro roubado foi identificado pela PM e seguiu para a Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do Tenoné para receber mais informações.

fonte:O Liberal.

