Apostas de Novo Progresso e outras cidades do PA acertam a quina na Mega da Virada

25 apostas realizadas no Pará bateram na trave e acertaram na quina da Mega da Virada na noite do último sábado (31). Por uma dezena deixaram de ganhar o maior prêmio da história das loterias Caixa. Em todo o Brasil 2.485 apostadores acertaram a quina.

Os 2.485 apostadores que acertaram a quina vão levar R$ 45.438,78 cada. Veja a lista completa das cidades do Pará que acertaram a quina na Mega da Virada.

Cidade Q.nº Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio

*Ananindeua 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Anapu 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Belém 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Belém 6 Não Bolão 9 R$45.438,75

*Belém 6 Não Bolão 6 R$45.438,78

*Belém 7 Não Bolão 5 R$90.877,55

*Braganca 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Canaã dos Carajás 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Castanhal 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Dom Eliseu 11 Não Bolão 17 R$272.632,57

*Itupiranga 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Jacundá 7 Não Simples 1 R$90.877,56

*Marabá 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Marabá 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Marituba 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Monte Alegre 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Novo Progresso 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Parauapebas 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Parauapebas 9 Não Simples 1 R$181.755,12

*Redenção 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Santarém 7 Não Bolão 17 R$90.877,41

*São Miguel Do Guamá 8 Não Bolão 18 R$136.316,34

*Terra Alta 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Tucuruí 6 Não Simples 1 R$45.438,78

*Vigia 6 Não Bolão 6 R$45.438,00

Mega da Virada 5 apostas faturam o prêmio principal

Os números sorteados foram 04, 05, 10, 34, 58, 59, e o super prêmio saiu para 5 apostas. As apostas premiadas com 6 dezenas são de Santos (SP), Arroio do Sal (RS), São José da Bela Vista (SP), Florestal (MG) e uma aposta pelo Internet Banking CAIXA. Entre os ganhadores, três apostas foram bolões: uma em Santos (SP), com bolão de 34 cotas, a segunda em Arroio do Sul (RS), com bolão de 45 cotas e a terceira em São José da Bela Vista (SP), com bolão de 9 cotas

4 números na Mega da Virada

Os 183.921 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 877,04 cada.

Proteja seu prêmio

A Caixa informou que os prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Segundo a Caixa os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias CAIXA prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescreve e é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/01/2023/08:24:05 com informações do portal Canaã dos Carajás

