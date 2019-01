Bando é preso por furtar peixes em propriedade rural de Novo Progresso

(Foto:Divulgação Policia) – Os peixes eram vendidos no coemercio da cidade.

Um jovem foi preso em flagrante e outras três pessoas foram detidas, suspeitos de furtar peixes de tanques de uma propriedade rural, em novo Progresso. “Ele foi preso com os peixes roubado em um saco da espécie Tambaqui, entregou os envolvidos”. Entre eles uma mulher.



Segundo informações do boletim de ocorrência, os peixes de cativeiro da espécie Tambaqui e Tabatinga foram furtados em uma chácara do município.

Conforme a informação eles já vinham sendo monitorado pelos proprietários da chácara na área rural, a movimentação chamou atenção do produtor que rapidamente chamou a policia e conseguiu deter um integrante da quadrilha que após ser preso em flagrante entregou o resto do grupo para Polícia. A muita gente envolvida ele disse. A policia ainda conseguiu deter outros três envolvidos entre eles uma mulher. O preso disse para a policia que os peixes eram furtados nas propriedades e vendido no comercio local.

Testemunhas contaram que os suspeitos estariam furtando os peixes há algum tempo, e também teria praticado o crime em propriedades vizinhas. Os animais eram transportados em secos de nylon, no porta-malas de um carro de passeio. Eles usavam do veiculo e uma motocicleta para dar assistência ao roubo. O flagrante foi na estrada da vicinal celeste, aproximadamente três km da cidade de Novo Progresso.

O proprietário dos peixes disse ao jornal folha do Progresso que somente em sua propriedade mais de mil peixes foram furtados durante este tempo, nos já estávamos monitorando eles, e conseguimos fazer o flagrante, graças a policia eles foram presos.

Os animais eram transportados em sacos de nylon, no porta-malas de um carro de passeio.

A policia não divulgou os nomes dos envolvidos, ainda investiga para saber quais os comércios que compravam os produtos roubado e outras pessoas envolvidas no roubo de peixe.

Eles foram autuados pelo crime de ‘furto qualificado mediante concurso de pessoas e majorado se praticado durante o repouso noturno’.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

