Banpará abre vagas de estágio remunerado em Novo Progresso

(Foto:Divulgação Banpará) – A instituição financeira, Banpará abriu novas oportunidades de estágio. As vagas são exclusivamente para o segundo ano ensino médio na rede pública ou particular em 2022.

Confira como se candidatar!

Agência do Banpará de novo progresso abre seleção para estágio remunerado, os candidatos devem estar aptos a cursar o segundo ano ensino médio na rede pública ou particular em 2022. Os interessados em dar um passo a frente em sua carreira profissional e vivenciar uma experiência única, favor enviar currículo na agência do banpara, localizada na rua aymore s/n, fundos com a utilíssima.

