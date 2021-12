Publicação Nº 0540/2021 – EDSON NARCISO DE MELO

EDSON NARCISO DE MELO , inscrito no CPF 535.122.511-53, localizado na Fazenda Pedra Branca II na Estrada Vale do XV na Zona Rural da cidade de Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a LAR N° 013/2021, Protocolo n° 968/2021, com validade até 16/12/2025.

