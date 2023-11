‘Barão do agro’: quem é Elusmar Maggi, que pagou R$15 milhões no casamento da filha e doou R$1 milhão ao Internacional

Empresário de Mato Grosso, Elusmar Maggi chamou atenção nas redes sociais pelo extravagante casamento da filha, avaliado em R$15 milhões, e pela doação de R$ 1 milhão ao Internacional, para pagar a multa do jogador Rodinei. A fortuna do “barão do agronegócio” vem de uma das maiores produções de soja do mundo.

Elusmar é sócio do Grupo Bom Futuro, que nasceu da agropecuária e expandiu para outras áreas, como energia, imobiliária e aeroportuária. O magnata e seu irmão, Eraí, são primos do ex-governador e ex-senador Blairo Maggi — ministro da Agricultura no governo Temer. Muito conhecida em Mato Grosso, a família Maggi foi eleita a 7° mais rica do Brasil em 2014, com patrimônio estimado em R$ 4,9 bilhões.

O autódromo internacional de Cuiabá, inclusive, está sendo construído em um terreno cedido pelo Grupo Bom Futuro. Daí o nome: “Autódromo Bom Futuro”. A gigante da agropecuária também está cobrindo alguns custos do projeto.

As inclinações políticas de Elusmar não são claras, mas um suposto áudio vazado em julho do ano passado revelou que ele não tinha afinidade com Jair Bolsonaro. O ‘Rei da Soja’ teria dito que o ex-presidente era “um simples motoqueiro” e “ruim de serviço”.

Fã do Internacional

Não é segredo que Elusmar é fanático pelo Internacional. No dia 19 deste mês, o empresário doou R$ 1 milhão ao clube, para pagar a multa do contrato de Rodinei, lateral-direito emprestado do Flamengo. O objetivo era permitir que o jogador entrasse em campo na ‘decisão’ do Campeonato Brasileiro contra o time rubro negro.

Nesta quarta-feira, Elusmar deve assistir ao jogo entre Inter e Cuiabá na Arena Pantanal, com direito a jantar marcado com a diretoria do clube para discutir a possibilidade de futuros investimentos.

Em 2019, o ‘Rei do Agro’ foi ao Beira-Rio para assistir à partida entre Internacional e o Nacional, do Uruguai. Após o fim de jogo, ele entregou o troféu de melhor jogador ao uruguaio Nico López.

Casamento milionário

A filha de Eslumar Maggi, Rayssa Scheffer, subiu ao altar com o empresário Nivaldo Santiago no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso, no último sábado. Avaliada em R$ 15 milhões, segundo a revista Veja, a festa contou com a presença de artistas como Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Thiago Abravanel e DJ Vintage, além da família Lima.

O evento reuniu 1.500 convidados e chamou atenção pela decoração luxuosa de Célio Corrêa, com 140 mil botões de rosas no teto, 200 mil rosas pelo salão e 35 mil mudas de orquídeas. Rayssa entrou ao som de “Hallelujah”, acompanhada do pai, sócio do grupo Bom Futuro e apontado como um dos investidores do Internacional em 2024.

Com a beleza assinada por Miltinho e Rodrigo Bessa, ambos amigos da família, Rayssa apostou em um vestido do estilista Paulo Dolce com sapatos Jimmy Choo. Confira na galeria detalhes do look da noiva:

O casamento milionário da filha do ‘barão do agro’

Festa da artista plástica Rayssa Scheffer custou R$ 15 milhões

Como presente de lembrança, cada convidado recebeu uma pintura feita pela própria artista plástica. Os registros fotográficos de Torin Zanette mostrando o exagerado cenário viralizou na web e impressionou os internautas.

“Esse foi o casamento do século”, afirmou um usuário. “Um luxo! Que decoração maravilhosa”, destacou outra. “Para mim foi o casamento do ano. Não recordo de nenhum outro tão impecável como esse. Surreal a riqueza de detalhes”, acrescentou uma terceira.

“O dono da floricultura nunca mais é o pobre”; “Ganhou o ano”; “Depois dessa festa deve ter comprado uma mansão”; “Só com as orquídeas ele já mudou de classe social”; “O dono da floricultura vendeu o estabelecimento”, brincaram alguns usuários nos comentários.

Fonte: O GLOBO/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/11/2023/07:05:09

