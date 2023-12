Barcelona anuncia a chegada do brasileiro Vitor Roque como presente de Natal à torcida

O Barcelona está muito confiante no futebol de Vitor Roque e esperou o dia 25 de dezembro para anunciar o brasileiro como presente de Natal à torcida, carente de ídolos após muitas contusões e algumas saídas. O jovem deve se apresentar nesta terça-feira e já estrear no próximo jogo do Campeonato Espanhol.

Em vídeo curto ‘abrindo as cortinas’ para o início de um espetáculo, o clube mostrou o jovem brasileiro de 19 anos vestido com a camisa azul grená com seu nome às costas e beijando o símbolo. A chegada será após a virada do ano e o atacante já vai se incorporar ao elenco comandado por Xavi Hernández.

“Tudo que eu quero no Natal é você”, escreveu o Barcelona no post. Em pouco tempo, mais de 500 mil torcedores já havia visto a publicação e a euforia era grande entre os catalães: ‘que belo presente de Natal para nós”, escreveu um deles. Alguns ainda brincaram que Lewandowski está chorando naquele momento.

Contratado do Athletico-PR por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 215 milhões) ainda em julho, o brasileiro é apontado como o futuro goleador da equipe. A esperança é tão grande que o contrato vai até o fim da temporada 2030/31 e a multa rescisória é de 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).

O brasileiro deve começar sua jornada no clube catalão nesta terça-feira, após ser liberado para passar o natal com os familiares. De acordo com a imprensa espanhola, Xavi tem pressa em utilizar o reforço e já quer tê-lo em campo na volta do Campeonato Espanhol, dia 4 de janeiro, em visita ao Las Palmas.

“Vitor Roque vai nos ajudar bastante, é um jogador muito preparado, maduro, forte mentalmente”, disse recentemente o técnico Xavi Hernández. “Espero que venha e não sinta a responsabilidade. Não quero colocar muita pressão sobre seus ombros.”

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/14:23:50

