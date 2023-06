Base aérea de Belém abre visitação e exposição de aviões ao público no domingo, 25

Público poderá apreciar sobrevoos de aeronaves. — Foto: Ary Souza / O Liberal

Evento homenageará os 150 anos de nascimento de Santos Dumont. Para participar, o visitante deverá doar um kg de alimento não perecível, que será recolhido no portão de acesso.

A Base Aérea de Belém (BABE) realizará no próximo domingo (25) o “Portões Abertos 2023”, em comemoração aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação.

Para participar do evento, o visitante deverá doar um kg de alimento não perecível, que será recolhido no portão de acesso. A atividade institucional sem fins lucrativos é uma oportunidade para estreitar os laços da sociedade paraense com a Força Aérea Brasileira (FAB).

Na ocasião, o público poderá conhecer a exposição de aeronaves históricas, apreciar sobrevoos de aeronaves, exposição de aeromodelismo e de carros antigos, prestigiar atrações regionais e culturais e a apresentação da tradicional banda de música da Base Aérea de Belém.

Os visitantes também poderão contar com a presença de estandes institucionais e de ação social que irão atender às necessidades da população em vulnerabilidade social.

A BABE promoverá atividades voltadas à família e, no dia, contará com um espaço infantil com brinquedos infláveis e brinquedoteca, diversos expositores, bem como uma ampla praça de alimentação com diversas opções de refeição.

