Base Arpão 1: Polícia encontra drogas em bombas d’água, malas e em coletes de salva-vidas, no Amazonas

Ao todo foram apreendidos 55 kg de pasta-base de cocaína (Fotos: Divulgação/SSP-AM).

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em operação na Base Fluvial Arpāo 1, apreendeu mais de 55 quilos de pasta-base de cocaína, nesta segunda-feira (20/01). A apreensão foi realizada durante abordagem a uma mesma embarcação, no rio Solimões, nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A droga estava camuflada dentro de bombas d’água, malas e coletes salva-vidas. Uma mulher de 29 anos foi presa.

A abordagem foi realizada na embarcação GM de Oliveira, por volta das 19h, por policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), coordenados pela Secretaria de Segurança (SSP-AM). Durante o procedimento, a PMAM com apoio do cão Xerife, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcāes), sinalizou a suspeita de haver entorpecente na mala da mulher.

Ao terem revistado o acessório, os policiais encontraram sete tabletes de pasta-base de cocaína. Após perícia e pesagem realizada por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi constatado 7,3 quilos da droga.

Mais apreensão

Em sequência aos procedimentos de abordagem, o cão policial sinalizou a existência de mais 48 quilos de drogas na embarcação. Deste total, 14 kg foram encontrados camuflados em duas bombas d’água. O responsável pelo transporte do entorpecente não foi localizado.

Procedimentos

A mulher de 29 anos foi presa e apresentada à Polícia Civil, embarcada na Base Arpāo 1, pelo crime de tráfico de drogas. O responsável pela embarcação, também, foi encaminhado à PC-AM para prestar esclarecimentos.

Ao todo, foram apreendidos 55,4 quilos de drogas. A apreensão evitou que cerca de R$ 2,7 milhões em entorpecentes chegassem aos criminosos.

