BBB 24: Isabelle chama Bin Laden de ‘manipulador’ em briga pós-Paredão; entenda

O funkeiro afirmou que a sister é ‘falsa’ por ter votado no amigo, Lucas Henrique.

A formação do Paredão desse domingo (28) no BBB 24 esquentou os ânimos dos brothers na casa. Logo após o programa, Isabelle foi tirar satisfação com o Líder, MC Bin Laden, pelo voto e rendeu fogo no parquinho durante a madrugada!

Na justificativa do voto, o funkeiro declarou que a sister tem sido manipulada no jogo pelo amigo, Davi. “Aqui na casa as pessoas procuram sempre uma justificativa para votar em alguém e sempre é a mesma: distanciamento […] Achei que essa pessoa se permitiu ser manipulada, então estou devolvendo o voto na cunhã [Isabelle]”, disse.

Depois do programa, ele ainda pediu desculpas aos telespectadores que acompanham o reality se caso esteja com uma visão errada sobre a amazonense. “Brasil, me desculpa mas eu não consigo concordar com uma parada assim. Ela votou em mim, eu voltei nela, é chumbo trocado. Estou usando toda falsidade dela para ser votada. Ela está vendo o erro do irmão [Davi] e está sendo conivente toda hora. Se eu estiver errado e estiver julgando errado, me desculpem. Não quero ser xenofóbico, só estou vendo que ela quer falar e não quer escutar ninguém”, afirmou.

