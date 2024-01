PF apreende computador da Abin na casa de Carlos Bolsonaro

Nesta segunda-feira a PF cumpre nove mandados de prisão.

esta segunda-feira (29), a Polícia Federal realizou a apreensão de um computador pertencente à Agência Brasileira de Inteligência em um dos endereços associados ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). O parlamentar, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é o principal alvo da mais recente fase da Operação Vigilância Aproximada. Essa operação, deflagrada nesta manhã, tem como foco a investigação dos destinatários das informações supostamente produzidas pela “Abin paralela”, que teria sido criada durante o governo Bolsonaro.

Na residência de um dos assessores de Carlos Bolsonaro, que é casado com uma funcionária da Abin, foi apreendido um segundo computador da agência. Formalmente, a Polícia Federal não confirma nem comenta sobre essa apreensão. Mandados de busca estão sendo cumpridos no gabinete do parlamentar, em sua residência, e também na casa em Angra dos Reis, onde a família Bolsonaro se reuniu para transmitir uma live no último final de semana. Na transmissão, estavam presentes o próprio Bolsonaro e seus três filhos que atualmente ocupam cargos parlamentares: Carlos, Flávio (senador) e Eduardo Bolsonaro (deputado federal).

Nesta segunda-feira, os agentes da Polícia Federal estão cumprindo um total de nove mandados de busca e apreensão em diferentes localidades: Angra dos Reis/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (5), Brasília/DF (1), Formosa/GO (1) e Salvador/BA (1).

De acordo com informações da Polícia Federal, esta investigação é um desdobramento da operação da semana passada e visa aprofundar-se no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente dentro da Abin, por meio de atividades clandestinas. Estas atividades incluíam o uso de técnicas de investigação próprias das forças policiais, sem, no entanto, qualquer autorização judicial ou do Ministério Público.

Na semana anterior, operações de busca foram conduzidas nos locais associados ao ex-diretor da Abin e atual deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). Em seus endereços em Brasília, incluindo apartamento funcional e gabinete na Câmara, a Polícia Federal apreendeu um computador e um celular pertencentes à Abin, além de 20 pen drives e documentos relacionados ao órgão.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/12:32:53

