Bêbado em caminhonete colide com moto e mata três pessoas

Eleonice, Amadeus e Jociany estava em uma moto durante quando foram atingidos pela caminhonete

As vítimas são todas jovens, entre 16 e 26 anos. A colisão ocorreu no município de Novo Repartimento. O motorista Francisco Félix de Souza, 52 anos, foi autuado em flagrante e responderá por homicídio doloso.

Uma imprudência no trânsito resultou em tragédia na madrugada de sábado (7), na cidade de Novo Repartimento, na região sudeste paraense. O acidente causou comoção e revolta entre os moradores locais. A tragédia acendeu um alerta para às autoridades de segurança pública em relação à conscientização ao respeito às leis de trânsito.

De acordo com a Policia Militar, o acidente aconteceu à Rua Goiânia, no Bairro Bela Tucuruí, por volta de 3 horas da madrugada. Segundo testemunhas, o motorista identificado como Francisco Félix de Souza, 52 anos, dirigia uma caminhonete pela rua quando colidiu com uma motocicleta que era conduzida por três pessoas.

As vítimas foram identificadas como Amadeus Lima de Souza, 16 anos de idade; Eleonice da Conceição de Souza, 26 anos e Jociany Brito Teles, 21 anos. O motorista apresentava sinais de embriaguez e foi preso pela Polícia Militar e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por homicídio doloso, na modalidade dolo eventual, por estar sob efeito de álcool. O delegado responsável pelo caso já representou na Justiça pela sua prisão preventiva do mesmo.



Motorista da camionete, Félix foi preso em flagrante por dirigir embriagado



Os corpos das vítimas permaneceram no local do acidente até a chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Com informações Correio de Carajás

