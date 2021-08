Fuga de presos da delegacia de Novo Progresso é investigada pela Corregedoria da Polícia Civil

(Foto:Arquivo )- A Corregedoria Geral da Polícia Civil instaurou um procedimento administrativo para apurar a fuga de dois presos da Delegacia de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Os presos de justiça identificados apenas pelas iniciais W.N.S., L.C. e C.A.C fugiram da cadeia pública daquela cidade no último dia 21 de maio.

A delegada Rafaella Lacerda foi designada para apurar as circunstâncias e responsabilidades na fuga dos preso. A Corregedoria quer saber se houve facilitação ou negligência nesse episódio. “Fatos dessa natureza devem ser apurados, visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados”, determinou o corregedor geral da Polícia Civil, Raimundo Benassuly Maués Júnior, em portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

O procedimento deve ser concluído no prazo de trinta dias.

Portal OESTADONET – 10/08/2021

