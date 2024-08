Bebê de 1 ano morre e irmãs ficam feridas após incêndio atingir casa de madeira em MT; VÍDEO

Casa de madeira ficou completamente destruída pelas chamas — Foto: Polícia Civil de Mato Grosso

Um bebê de um ano e quatro meses morreu depois que uma casa de madeira pegou fogo, em Paranaíta, a 849 km de Cuiabá, nesta quinta-feira (8). Segundo a Polícia Civil, duas irmãs do bebê, uma criança de 3 anos e uma jovem de 18 anos, também estavam no local e foram resgatadas por vizinhos.

Ainda de acordo com a polícia, as irmãs foram socorridas com vida e a jovem de 18 anos precisou ser entubada pela equipe médica do hospital regional de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. Às equipes, testemunhas disseram que a mãe das vítimas havia saído para buscar remédio em uma unidade de saúde, quando o incêndio iniciou.

O bebê foi encontrado por equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) em meio aos escombros da casa, embaixo de uma cama. Um caminhão-pipa da cidade ajudou no combate às chamas, conforme a polícia.

Bebê de 1 ano morre e irmãs ficam feridas após incêndio atingir casa de madeira em MT

A Polícia Civil investiga o caso.

