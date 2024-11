Bebê ‘gigante’ nasce com mais de 5 kg em caso raro no interior do Ceará; entenda

Bebê nasce com mais de 5 kg em Quixeramobim, no Ceará — Foto: José Avelino Neto/Secretaria da Saúde do Ceará

Normalmente, um recém-nascido tem entre 2,5 e 4 kg. A criança nascida em Quixeramobim é considerada um caso raro na medicina, conhecido como macrossomia.

Um bebê de 5,1 kg nasceu no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) em Quixeramobim, interior do Ceará. O peso de Antony Gael é algo considerado raro na medicina (chamado de macrossomia), já que normalmente um recém-nascido tem entre 2,5 e 4 kg.

Antony Gael é o terceiro filho da agricultora Daniela Barbosa Nobre, moradora de Quixeramobim. Ela vinha sendo acompanhada pela equipe de obstetrícia do HRSC e, no último dia 24 de outubro, deu à luz.

Mãe e filho não apresentaram nenhum problema no pós-parto e receberam alta dois dias depois. O parto, do tipo cesária, foi realizado sem qualquer intercorrência.

Daniela disse que os outros dois filhos não nasceram com um peso tão grande, mas revelou que já esperava que Gael viesse maior pelos sintomas na fase final da gestação.

“A partir do sétimo mês eu estava me sentindo muito cansada. Não podia fazer nada que eu me cansava. A barriga ficou enorme”, comentou.

Macrossomia

O nascimento de bebês com peso igual ou superior a 4 kg, recebe o nome de macrossomia. “Pode ser resultado de fatores genéticos, mas o principal deles é uma predisposição da gestante ao diabetes”, explicou o pediatra do HRSC, Paulo Fernandes. Em geral, recém-nascidos não são gestados com um peso tão expressivo.

Fernandes explicou ainda que, quando o pré-natal identifica o peso do bebê acima do usual, por uma questão de segurança, o parto deve ser por método cesariana. Ele reforçou que, apesar do bom estado de saúde de Gael, algumas medidas são adotadas. “É necessário ser acompanhado por um pediatra e por um nutricionista”, orientou.

O HRSC é referência em partos de média e alta complexidade para a região, conforme a enfermeira obstétrica e coordenadora da unidade de obstetrícia, Cris Ângela. “Nosso cuidado é em descobrir o que está causando o peso incomum. E a depender da causa, nossa equipe atua com os cuidados pós-nascimento”, comentou.

A equipe faz o acompanhamento da glicemia, promove o estímulo ao aleitamento, faz a monitoração das mamadas, e oferta uma fórmula específica para complementar, caso haja necessidade calórica do bebê.



Fonte: Samuel Pinusa, g1 CE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/16:50:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...