Bebê nasce com anticorpos contra a covid após mãe receber doses da CoronaVac

(Foto:Portal Extra)

Com apenas 40 dias de vida, Enrico já possui anticorpos contra a covid-19. Isso porque sua mãe, a médica Talita Mengali Izidoro, 33, recebeu as duas doses da vacina ConaVac quando estava grávida dele. Assim que o menino nasceu foram coletadas amostras do sangue foram coletadas e feito o teste de neutralização SARS-COV-2. O resultado: Enrico está imunizado contra a doença.

Talita trabalha há quase 10 anos na área de clínica geral, além de ser professora do curso de Medicina na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, onde estava atuando na linha de frente contra a covid-19.

Seis dias após o nascimento de Enrico veio a boa notícia de que o menino havia nascido com anticorpos contra a covid (Foto:Reprodução Portal Extra)

Com apenas 34 semanas de gestação e sob acompanhamento de seu obstetra, a médica recebeu a 1ª dose da vacina. Seis dias após o nascimento de Enrico veio a boa notícia de que o menino havia nascido com anticorpos contra a covid. “Ficamos felizes e emocionados com a imunização dele e que sirva de incentivo à outras gestantes. Uma dose de esperança a todos!”, comentou a mãe.

Enrico é o segundo filho de Talita. A criança está em aleitamento materno exclusivo e com possibilidade de continuar recebendo anticorpos da mãe através da alimentação. Como ainda não se sabe por quanto tempo o bebê continuará imunizado, ele será submetido a exames com 3 e 6 meses para saber se continua protegido.

